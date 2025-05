Ein Moped- und ein Motorradfahrer stoßen in Ehrenfriedersdorf zusammen

Bei einem Überholmanöver verschätzt sich offenbar ein Motorradfahrer. Es kommt zum Unfall.

Ehrenfriedersdorf.

Eine Kollision zwischen einem Moped und einem Motorrad hat in Ehrenfriedersdorf zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, ereignete sich das Unglück am 1. Mai in den Abendstunden. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhren ein 16-Jähriger mit einem Simson-Moped und ein 21-Jähriger mit einem Suzuki-Motorrad auf der Greifensteinstraße aus Richtung Ehrenfriedersdorf kommend in Richtung Geyer. Dann setzte der Motorradfahrer nach der Einmündung Alte Stollberger Straße zum Überholen an. Allerdings musste der 21-Jährige sein Vorhaben wegen des Gegenverkehrs abbrechen und scherte wieder ein. Dabei streifte er den Mopedfahrer und stürzte. Laut Polizei musste der Motorradfahrer ins Krankenhaus. (reu)