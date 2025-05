Einbrecher im Erzgebirge unterwegs

Diebe haben in Oberwiesenthal und in Oelsnitz Beute gemacht. Selbst vor einer Kirche haben sie nicht Halt gemacht.

Einbrecher sind auf einem Kirchengrundstück an der Annaberger Straße in Oberwiesenthal zugange gewesen. In der Kirche wurden Schränke durchsucht und drei Opferstöcke gewaltsam geöffnet, teilt die Polizei mit. Spenden befanden sich darin nicht. Weiterhin drangen die Diebe über ein Fenster in eine Gartenlaube ein, welche sich auf dem...