ZEITUNG
  |
  Erzgebirge
  |
  Annaberg
  |

  • Einbruch im Erzgebirge: Täter entwenden Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Die Täter drangen durch die Eingangstür in das Geschäft ein.
Die Täter drangen durch die Eingangstür in das Geschäft ein. Bild: Symbolfoto: Imago/Wolfgang Maria Weber
Die Täter drangen durch die Eingangstür in das Geschäft ein.
Die Täter drangen durch die Eingangstür in das Geschäft ein. Bild: Symbolfoto: Imago/Wolfgang Maria Weber
Annaberg
Einbruch im Erzgebirge: Täter entwenden Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro
Redakteur
Von Holk Dohle
Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Geschäft in Ehrenfriedersdorf haben Unbekannte fette Beute gemacht. Wie sie sich Zugang verschafft haben und wie sie vorgegangen sind.

Bei einem Einbruch in ein Geschäft in Ehrenfriedersdorf haben Unbekannte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Laut Polizei drangen die Täter in der Nacht zum Mittwoch in das Geschäft an der Chemnitzer Straße ein. Sie verschafften sich Zugang über die Eingangstür und durchwühlten die Räume. Die Polizei bittet...
