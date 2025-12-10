Einbruch im Erzgebirge: Täter entwenden Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Geschäft in Ehrenfriedersdorf haben Unbekannte fette Beute gemacht. Wie sie sich Zugang verschafft haben und wie sie vorgegangen sind.

Bei einem Einbruch in ein Geschäft in Ehrenfriedersdorf haben Unbekannte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Laut Polizei drangen die Täter in der Nacht zum Mittwoch in das Geschäft an der Chemnitzer Straße ein. Sie verschafften sich Zugang über die Eingangstür und durchwühlten die Räume. Die Polizei bittet...