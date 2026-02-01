MENÜ
Nach einem Einbruch in ein Ferienhaus in Sehma ermittelt die Polizei.
Nach einem Einbruch in ein Ferienhaus in Sehma ermittelt die Polizei.
Annaberg
Einbruch im Erzgebirge: Täter suchen Ferienhaus heim
Redakteur
Von Antje Flath
Nach einem Einbruch in Sehma ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls: Am Wochenende ist in Sehma in ein Ferienhaus eingebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind der oder die Täter vermutlich in der Nacht zum Samstag über eine aufgehebelte Terrassentür in das Objekt an der Straße Mühlberg eingebrochen....
