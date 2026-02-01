Einbruch im Erzgebirge: Täter suchen Ferienhaus heim

Annaberg
Nach einem Einbruch in Sehma ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Was bisher bekannt ist.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls: Am Wochenende ist in Sehma in ein Ferienhaus eingebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind der oder die Täter vermutlich in der Nacht zum Samstag über eine aufgehebelte Terrassentür in das Objekt an der Straße Mühlberg eingebrochen....
