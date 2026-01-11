MENÜ
Im Erzgebirge haben sich am Wochenende mehrere Einbrüche ereignet.
Im Erzgebirge haben sich am Wochenende mehrere Einbrüche ereignet. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Im Erzgebirge haben sich am Wochenende mehrere Einbrüche ereignet.
Im Erzgebirge haben sich am Wochenende mehrere Einbrüche ereignet. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Annaberg
Einbruch in Gaststätte im Erzgebirge
Von Patrick Herrl
Gleich drei Einbrüche haben sich am Wochenende in der Region ereignet. Neben einem Lokal waren auch ein Geschäft und ein Einfamilienhaus betroffen. Die Polizei prüft Zusammenhänge.

Mehrere Einbrüche im Erzgebirge beschäftigen die Polizei. Am Wochenende wurde in der Region in eine Gaststätte, ein Geschäft und ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwei Fälle könnten in Zusammenhang stehen.
