Einbruch in Gaststätte im Erzgebirge

Gleich drei Einbrüche haben sich am Wochenende in der Region ereignet. Neben einem Lokal waren auch ein Geschäft und ein Einfamilienhaus betroffen. Die Polizei prüft Zusammenhänge.

Mehrere Einbrüche im Erzgebirge beschäftigen die Polizei. Am Wochenende wurde in der Region in eine Gaststätte, ein Geschäft und ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwei Fälle könnten in Zusammenhang stehen. Mehrere Einbrüche im Erzgebirge beschäftigen die Polizei. Am Wochenende wurde in der Region in eine Gaststätte, ein Geschäft und ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwei Fälle könnten in Zusammenhang stehen.