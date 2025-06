Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Täter reißen Tresor aus der Wand

Mehr als 20.000 Euro Schaden haben Einbrecher am Pfingstwochenende in Bärenstein hinterlassen. Was bisher bekannt ist.

Einbrecher sind am Pfingstwochenende ins Berghotel Bärenstein eingestiegen. Laut Polizei hebelten sie ein Kellerfenster auf, um in der Nacht zu Montag in das Gebäude zu gelangen. Die bislang unbekannten Täter rissen im Büro den Tresor aus der Wand, nahmen diesen im Ganzen mit, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagfrüh... Einbrecher sind am Pfingstwochenende ins Berghotel Bärenstein eingestiegen. Laut Polizei hebelten sie ein Kellerfenster auf, um in der Nacht zu Montag in das Gebäude zu gelangen. Die bislang unbekannten Täter rissen im Büro den Tresor aus der Wand, nahmen diesen im Ganzen mit, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagfrüh...