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Einbruchsopfer: Susanne Fritzsche und Tochter Ella aus Bärenstein. Beiden wurden ihre Fahrräder gestohlen.
Einbruchsopfer: Susanne Fritzsche und Tochter Ella aus Bärenstein. Beiden wurden ihre Fahrräder gestohlen. Foto: Ronny Küttner
Bärensteins Bürgermeister Sylvio Wagner hofft, dass die Täter schnellstmöglich zur Rechenschaft gezogen werden können.
Bärensteins Bürgermeister Sylvio Wagner hofft, dass die Täter schnellstmöglich zur Rechenschaft gezogen werden können. Foto: Ronny Küttner
Die Waldstraße in Bärenstein: Dort waren Einbrecher vor etwa zwei Wochen auf Diebestour unterwegs.
Die Waldstraße in Bärenstein: Dort waren Einbrecher vor etwa zwei Wochen auf Diebestour unterwegs. Foto: Ronny Küttner
Einbruchsopfer: Susanne Fritzsche und Tochter Ella aus Bärenstein. Beiden wurden ihre Fahrräder gestohlen.
Einbruchsopfer: Susanne Fritzsche und Tochter Ella aus Bärenstein. Beiden wurden ihre Fahrräder gestohlen. Foto: Ronny Küttner
Bärensteins Bürgermeister Sylvio Wagner hofft, dass die Täter schnellstmöglich zur Rechenschaft gezogen werden können.
Bärensteins Bürgermeister Sylvio Wagner hofft, dass die Täter schnellstmöglich zur Rechenschaft gezogen werden können. Foto: Ronny Küttner
Die Waldstraße in Bärenstein: Dort waren Einbrecher vor etwa zwei Wochen auf Diebestour unterwegs.
Die Waldstraße in Bärenstein: Dort waren Einbrecher vor etwa zwei Wochen auf Diebestour unterwegs. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Einbruchserie im Erzgebirge: Jetzt reden die Betroffenen
Redakteur
Von Antje Flath
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Seit Beginn des Jahres registriert die Polizei in der Grenzregion vermehrt Einbrüche. Auch in Bärenstein gehen Diebe immer wieder auf Beutezug. Nicht nur mit materiellen Folgen für die Betroffenen.

Königswalde, Oberwiesenthal und immer wieder Bärenstein: In der heimischen Grenzregion kommt es seit Januar vermehrt zu Einbrüchen. Erst vor zwei Wochen waren wieder Unbekannte in mehrere Mehrfamilienhäuser in Bärenstein eingebrochen. Zudem gab es weitere erfolglose Einbruchsversuche. Die Polizei spricht mittlerweile von einer Serie. Seit...
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