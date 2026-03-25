Einbruchserie im Erzgebirge: Jetzt reden die Betroffenen

Annaberg
Seit Beginn des Jahres registriert die Polizei in der Grenzregion vermehrt Einbrüche. Auch in Bärenstein gehen Diebe immer wieder auf Beutezug. Nicht nur mit materiellen Folgen für die Betroffenen.
Königswalde, Oberwiesenthal und immer wieder Bärenstein: In der heimischen Grenzregion kommt es seit Januar vermehrt zu Einbrüchen. Erst vor zwei Wochen waren wieder Unbekannte in mehrere Mehrfamilienhäuser in Bärenstein eingebrochen. Zudem gab es weitere erfolglose Einbruchsversuche. Die Polizei spricht mittlerweile von einer Serie. Seit...
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