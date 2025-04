Einsatz an B 101 im Erzgebirge: Feuerwehr rückt wegen Flächenbrand aus

Die B 101 zwischen Schlettau und Scheibenberg musste am Mittwochabend wegen eines Feuers zeitweise gesperrt werden. Was bisher bekannt ist.

Ein Flächenbrand ist am Mittwochabend an der B 101 zwischen Schlettau und Scheibenberg ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei stand dort Ödland in Flammen. Im Umkreis befanden sich auch kleinere Bäume. Es sei eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern betroffen gewesen.