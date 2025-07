Einsatz im Erzgebirge: Feuerwehren rücken wegen Bahndammbrand an Strecke der Fichtelbergbahn aus

Zwischen Niederschlag und Kretscham ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Auch in Annaberg gab es einen Flächenbrand. Was noch bekannt ist.

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Montag wegen eines Bahndammbrandes an der Strecke der Fichtelbergbahn ausgerückt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Neudorf via Facebook informiert, war dieser zwischen Niederschlag und Kretscham ausgebrochen. Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Montag wegen eines Bahndammbrandes an der Strecke der Fichtelbergbahn ausgerückt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Neudorf via Facebook informiert, war dieser zwischen Niederschlag und Kretscham ausgebrochen.