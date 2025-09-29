Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft

Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.

Sie ist eine Institution in der Annaberger Innenstadt: die Buchhandlung bei Sankt Annen. Vor 26 Jahren war sie von Christine und Frank Unger gegründet worden. Mittlerweile haben sie Almut Nitzsche und Reinhart Unger übernommen. Vor vier Jahren waren sie wegen einer Dauerbaustelle von der Kleinen an die Große Kirchgasse umgezogen. Nun erleben...