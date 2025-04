Elektro-Beats am Fichtelberg: „Sound on Snow“ lockt Hunderte nach Oberwiesenthal

Die Resonanz übertraf alle Erwartungen. In der Spitze feierten rund 150 Menschen gleichzeitig. Über den Tag verteilt waren es etwa 350 Gäste.

Wo im Winter Skifahrer die Hänge hinabgleiten, dominierten am Samstag treibende Elektro-Beats: Beim Tagesrave „Sound on Snow“ verwandelte sich die Terrasse der „Herzlhütte“ in eine Open-Air-Tanzfläche mit Panoramablick auf den Fichtelberg.