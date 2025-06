Ententeich-Open-Air im Erzgebirge: Duo probt Kaiser-Hits wie „Santa Maria“

Das Duo Annel und Alois probt für das Ententeich-Open-Air bei Geyer unter dem Motto „Entenmania“. Die Bühne steht in dem Gewässer. Zuletzt gab es per Video einen Vorgeschmack.

Das erzgebirgische Duo Annel und Alois probt für ein besonderes Open-Air-Konzert. „Wir singen den Kaiser“, kündigen die beiden an. Geschehen wird das am 14. Juni auf einer Bühne im Ententeich an der „Waldschänke“ Geyer. Ein Probenvideo von „Santa Maria“ wurde bislang knapp 3000-mal geklickt.