MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Open-Air-Konzert im Erzgebirge: Termin und Motto für Kultveranstaltung am Ententeich stehen fest

„Annel & Alois“ – hier beim Oktoberfest am Ententeich – laden wieder zur Party ein.
„Annel & Alois“ – hier beim Oktoberfest am Ententeich – laden wieder zur Party ein. Bild: Kjell Riedel/Archiv
„Annel & Alois“ im vorigen Jahr auf der schwimmenden Bühne im Ententeich. Unter dem Motto „Entenmania“ drehte sich musikalisch fast alles um Roland Kaiser.
„Annel & Alois“ im vorigen Jahr auf der schwimmenden Bühne im Ententeich. Unter dem Motto „Entenmania“ drehte sich musikalisch fast alles um Roland Kaiser. Bild: Grit Kahmann
Die Ententeich-Arena ist leicht zu finden. „Annel & Alois“ weisen quasi selbst den Weg.
Die Ententeich-Arena ist leicht zu finden. „Annel & Alois“ weisen quasi selbst den Weg. Bild: Kjell Riedel
„Annel & Alois“ – hier beim Oktoberfest am Ententeich – laden wieder zur Party ein.
„Annel & Alois“ – hier beim Oktoberfest am Ententeich – laden wieder zur Party ein. Bild: Kjell Riedel/Archiv
„Annel & Alois“ im vorigen Jahr auf der schwimmenden Bühne im Ententeich. Unter dem Motto „Entenmania“ drehte sich musikalisch fast alles um Roland Kaiser.
„Annel & Alois“ im vorigen Jahr auf der schwimmenden Bühne im Ententeich. Unter dem Motto „Entenmania“ drehte sich musikalisch fast alles um Roland Kaiser. Bild: Grit Kahmann
Die Ententeich-Arena ist leicht zu finden. „Annel & Alois“ weisen quasi selbst den Weg.
Die Ententeich-Arena ist leicht zu finden. „Annel & Alois“ weisen quasi selbst den Weg. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Open-Air-Konzert im Erzgebirge: Termin und Motto für Kultveranstaltung am Ententeich stehen fest
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn „Annel & Alois“ an die „Waldschänke“ einladen, strömen stets Hunderte Gäste auf das Gelände zwischen Geyer und Elterlein. Voriges Jahr stand der Abend im Zeichen von Roland Kaiser. Und diesmal?

Der Termin steht fest, das Motto auch: Fans des fast schon legendären Ententeich-Open-Airs – und alle, die es werden wollen – können sich den 4. Juli dick im Kalender anstreichen. Dann öffnet um 17 Uhr die Ententeich-Arena an der „Waldschänke“ zwischen Geyer und Elterlein zur 14. Auflage der großen Party von „Annel & Alois“, dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
12:01 Uhr
3 min.
Nach dem Aus der Gastrofabrik in Plauen: In diesem Lokal steht eine Neueröffnung an
Das frühere australische Restaurant „Uluru“ am Dittrichplatz wird derzeit entkernt und umgebaut.
Für einige der von der Firmeninsolvenz betroffenen Objekte gibt es Hoffnung. Nachdem bereits das Bowlingcenter am Klostermarkt neu startete, soll es jetzt auch an anderer Stelle weitergehen.
Sabine Schott
12:00 Uhr
3 min.
Urlaubsregion: Markneukirchen erhöht Gästetaxe
Zu touristischen Angeboten zählt das Skigebiet Kegelberg Erlbach, hier unter Flutlicht.
Der tägliche Obolus für Erwachsene und Kinder wird angehoben. Das hat einen große Mehrheit des Stadtrates entschieden. Welche Gründe dafür ins Feld geführt werden.
Ronny Hager
13.06.2025
2 min.
Ententeich statt Elbufer: „Entenmania“ im Erzgebirge verspricht kaiserliche Stimmung
Nach dem Oktoberfest 2024 präsentieren Danilo Wötzel und Dirk Schröder, alias „Annel & Alois“ diesmal „Entenmania“.
Sie sind längst Kult: „Annel & Alois“. Deshalb pilgern Jahr für Jahr hunderte Fans der Hobbymusiker zum Ententeich-Open-Air an die Waldschänke zwischen Geyer und Elterlein. Diesmal dreht sich alles um eine lebende Legende.
Kjell Riedel
15.10.2025
2 min.
Suche nach der schönsten Schupp im Erzgebirge: Gewinner steht fest
Das Duo „Annel und Alois“ hat der „Schupp“ ein Lied und Video gewidmet.
Passend zu einem Lied von „Annel und Alois“ aus Hermannsdorf gab es einen Wettbewerb. Auf den Sieger wartet ein Auftritt des Duos.
Annett Honscha
Mehr Artikel