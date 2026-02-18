Open-Air-Konzert im Erzgebirge: Termin und Motto für Kultveranstaltung am Ententeich stehen fest

Wenn „Annel & Alois“ an die „Waldschänke“ einladen, strömen stets Hunderte Gäste auf das Gelände zwischen Geyer und Elterlein. Voriges Jahr stand der Abend im Zeichen von Roland Kaiser. Und diesmal?

Der Termin steht fest, das Motto auch: Fans des fast schon legendären Ententeich-Open-Airs – und alle, die es werden wollen – können sich den 4. Juli dick im Kalender anstreichen. Dann öffnet um 17 Uhr die Ententeich-Arena an der „Waldschänke“ zwischen Geyer und Elterlein zur 14. Auflage der großen Party von „Annel & Alois“, dem...