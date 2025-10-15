Suche nach der schönsten Schupp im Erzgebirge: Gewinner steht fest

Passend zu einem Lied von „Annel und Alois“ aus Hermannsdorf gab es einen Wettbewerb. Auf den Sieger wartet ein Auftritt des Duos.

Bei der Suche nach der „schönsten Schupp“ im Erzgebirge steht der Gewinner fest. Das Rennen machte der Tannenberger Marcel Sehm mit seinem Bergwerksschuppen. Eine Jury mit dem Hermannsdorfer Musikduo „Annel und Alois“ sowie „Freie Presse“-Redakteurin Annett Honscha hat ihn zum Sieger gekürt. Bei der Suche nach der „schönsten Schupp“ im Erzgebirge steht der Gewinner fest. Das Rennen machte der Tannenberger Marcel Sehm mit seinem Bergwerksschuppen. Eine Jury mit dem Hermannsdorfer Musikduo „Annel und Alois“ sowie „Freie Presse“-Redakteurin Annett Honscha hat ihn zum Sieger gekürt.