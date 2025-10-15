Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Duo „Annel und Alois“ hat der „Schupp“ ein Lied und Video gewidmet.
Das Duo „Annel und Alois“ hat der „Schupp“ ein Lied und Video gewidmet. Bild: Sebastian Paul
Das Duo „Annel und Alois“ hat der „Schupp“ ein Lied und Video gewidmet.
Das Duo „Annel und Alois“ hat der „Schupp“ ein Lied und Video gewidmet. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Suche nach der schönsten Schupp im Erzgebirge: Gewinner steht fest
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Passend zu einem Lied von „Annel und Alois“ aus Hermannsdorf gab es einen Wettbewerb. Auf den Sieger wartet ein Auftritt des Duos.

Bei der Suche nach der „schönsten Schupp“ im Erzgebirge steht der Gewinner fest. Das Rennen machte der Tannenberger Marcel Sehm mit seinem Bergwerksschuppen. Eine Jury mit dem Hermannsdorfer Musikduo „Annel und Alois“ sowie „Freie Presse“-Redakteurin Annett Honscha hat ihn zum Sieger gekürt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
09.03.2025
4 min.
Erzgebirger starten mit Lied und Video zur „Schupp“ durch
Annel & Alois stehen als Hobbymusiker seit 25 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Zum Jubiläum gab es eine Überraschung.
Das Duo Annel & Alois aus Hermannsdorf ist der Meinung: „Jeder Maa braucht ne Schupp“. Warum die Zwei jetzt noch das schönste Exemplar im Erzgebirge suchen.
Annett Honscha
03.06.2025
2 min.
Ententeich-Open-Air im Erzgebirge: Duo probt Kaiser-Hits wie „Santa Maria“
Annel und Alois (Archivfoto) wollen Kaisermania-Feeling an die „Waldschänke“ Geyer holen.
Das Duo Annel und Alois probt für das Ententeich-Open-Air bei Geyer unter dem Motto „Entenmania“. Die Bühne steht in dem Gewässer. Zuletzt gab es per Video einen Vorgeschmack.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
Mehr Artikel