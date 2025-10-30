Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein

Annaberg
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Die Entlassung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz sorgt weiter für viel Aufregung. Nun sind neue Details bekannt, warum der Mediziner fristlos gekündigt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das auch strafrechtlich relevante Verstöße prüft.
