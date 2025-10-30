Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein

Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Bild: Ronny Küttner
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Von Patrick Herrl und Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.

Die Entlassung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz sorgt weiter für viel Aufregung. Nun sind neue Details bekannt, warum der Mediziner fristlos gekündigt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das auch strafrechtlich relevante Verstöße prüft.
