Freuen sich über das schon gut gefüllte Geburtenbuch: Silke Martin, leitende Hebamme, und Dr. med. Erwin Helwig, kommissarischer Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Freuen sich über das schon gut gefüllte Geburtenbuch: Silke Martin, leitende Hebamme, und Dr. med. Erwin Helwig, kommissarischer Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Bild: Ronny Küttner
Die Schwestern Ingrid (links) und Ina gehören zum Team der Station 12. Die hat seit Mittwoch zehn neue Patientenzimmer.
Die Schwestern Ingrid (links) und Ina gehören zum Team der Station 12. Die hat seit Mittwoch zehn neue Patientenzimmer. Bild: Ronny Küttner
Zum Storchenteam im Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gehören mehrere Dutzend Schwestern, Ärzte und Hebammen.
Zum Storchenteam im Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gehören mehrere Dutzend Schwestern, Ärzte und Hebammen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Erzgebirgsklinikum: Von Millioneninvestition profitieren drei Stationen
Von Antje Flath
Einen hohen siebenstelligen Betrag hat das Klinikum in sieben Jahren in Annaberg investiert. Darunter in die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Große Freude herrscht auch aus einem anderen Grund.

Geburtenstation im Klinikum Stollberg: geschlossen. Bereich Frauenheilkunde und Geburtshilfe in den Kliniken Erlabrunn: geschlossen. Geburtshilfe und Kinderklinik am DRK Krankenhaus in Lichtenstein: dauerhaft geschlossen. Sachsen und auch das Erzgebirge spüren wie die gesamte Bundesrepublik die Folgen des Geburtenrückganges. „Bundesweit geht...
19:15 Uhr
3 min.
Fetzt in dieser Woche: Genuss in Chemnitz, Märchen in Aue und Plauen, ein Liebestrank in Bad Elster und Ben Zucker in Zwickau
Während die Genusstage in Klaffenbach für Fastende eine echte Herausforderung sind, bieten Märchenmusical, Opernspaß und Schlagerpop kulturelle Alternativen.
Für Fastende sind die Genusstage in Klaffenbach wohl eher eine Zumutung, aber mit Märchenmusical, Opernspaß und Schlagerpop gibt es Alternativen ...
Maurice Querner
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
14.11.2025
3 min.
Nach Entlassung von Chefarzt: Erzgebirgsklinikum verkündet Nachfolger
Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg steht unter neuer Leitung.
Nach dem Wirbel um den fristlos gekündigten Mediziner steht die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz ab sofort unter neuer Leitung. Der Nachfolger ist dabei kein Unbekannter im Erzgebirge. Und es gibt weitere gute Nachrichten.
Patrick Herrl
19:19 Uhr
3 min.
Leitartikel zur AFD: Die Schwierigkeiten der Parteien beim Umgang mit der AfD
Trotz Brandmauer und Unvereinbarkeitsbeschlüssen der politischen Konkurrenten hat die AfD in Umfragen kaum an Zuspruch eingebüßt.
Grüne haben mit Rechtsextremen im Europaparlament gestimmt und die Linken in Thüringen mit der AfD. Letzteres war vermutlich eine Panne, die aber grundsätzliche Fragen aufwirft.
Neue Berliner Redaktionsgesellschaf
24.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
