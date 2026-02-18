Erzgebirgsklinikum: Von Millioneninvestition profitieren drei Stationen

Annaberg
Einen hohen siebenstelligen Betrag hat das Klinikum in sieben Jahren in Annaberg investiert. Darunter in die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Große Freude herrscht auch aus einem anderen Grund.
Geburtenstation im Klinikum Stollberg: geschlossen. Bereich Frauenheilkunde und Geburtshilfe in den Kliniken Erlabrunn: geschlossen. Geburtshilfe und Kinderklinik am DRK Krankenhaus in Lichtenstein: dauerhaft geschlossen. Sachsen und auch das Erzgebirge spüren wie die gesamte Bundesrepublik die Folgen des Geburtenrückganges. „Bundesweit geht...
