Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt. Bild: Ronny Küttner
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Von Patrick Herrl und Kjell Riedel
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.

Das Erzgebirgsklinikum hat am Freitag über die Entlassung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe informiert. Seitdem wird das Thema unter anderem in den sozialen Medien heftig diskutiert. Auslöser für die fristlose Kündigung waren nach Angaben von Geschäftsführer Marcel Koch massive Vorwürfe gegen den Mediziner. Die...
