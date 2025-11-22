Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Er hat selbst Sportler geschnitzt: Enkelin baut Ausstellung mit Figuren ihres Opas im Erzgebirge auf

Annaberg
Er hat selbst Sportler geschnitzt: Enkelin baut Ausstellung mit Figuren ihres Opas im Erzgebirge auf
Redakteur
Von Annett Honscha
Im Turmmuseum Geyer werden Schnitzereien von Adolf Rauscher gezeigt. Für Isabel Rauscher ist das eine Erinnerung an ihren verstorbenen Großvater aus Großolbersdorf.

Sie erinnert sich noch gut daran, wie ihr Opa einst in seinem Schuppen saß und geschnitzt hat. Nun hat Isabel Rauscher Schnitzereien ihres verstorbenen Großvaters Adolf Rauscher für eine neue Ausstellung zusammengestellt. Die Hilmersdorferin setzte sie selbst im Turmmuseum Geyer in Szene. Darunter Klassisches wie Bergmänner und...
