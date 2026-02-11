MENÜ
Bergwerksleiter Nico Peterziel mit der jungen Jubiläumsbesucherin: Lilly Anders.
Bergwerksleiter Nico Peterziel mit der jungen Jubiläumsbesucherin: Lilly Anders.
Annaberg
Erfolgreich im Erzgebirge: Millionster Besucher im Bergwerk
Redakteur
Von Antje Flath
Der Markus-Röhling-Stolln in Frohnau gilt als das meistbesuchte Besucherbergwerk in Sachsen. Drei ganz unterschiedliche Bergbauepochen lassen sich dort erleben. Eine Faszination, die weit ausstrahlt.

Das Besucherbergwerk Markus-Röhling-Stolln ist einer der Besuchermagneten in Annaberg-Buchholz. Am Mittwoch konnte der millionste Gast begrüßt werden: die elfjährige Lilly Anders aus dem mecklenburgischen Neubrandenburg. Die Familie macht gerade Urlaub im Erzgebirge. Sie wohnt in Oberwiesenthal. Ihr Plan: Wenn sie in einer Bergbauregion Ferien...
