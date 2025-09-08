Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vier Pkw waren am Sonntag an einem Unfall auf der B 95 beteiligt.
Vier Pkw waren am Sonntag an einem Unfall auf der B 95 beteiligt. Bild: Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Vier Pkw waren am Sonntag an einem Unfall auf der B 95 beteiligt.
Vier Pkw waren am Sonntag an einem Unfall auf der B 95 beteiligt. Bild: Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Annaberg
Erneut Unfall auf Bundesstraße 95 im Erzgebirge: Drei Personen verletzt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Es entstand laut Polizei ein hoher Sachschaden.

Ein folgenreicher Unfall hat sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 95 zwischen Annaberg-Buchholz und Bärenstein ereignet. Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage mitteilt, wollte gegen 19.35 Uhr der 68-jährige Fahrer eines Hyundai von der Bundesstraße in einen Feldweg einbiegen. Dazu bremsten sowohl der 68-Jährige als auch die hinter ihm...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
19:52 Uhr
2 min.
Joko und Klaas gewinnen Fernsehpreis für ihre Spontan-Show
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Aus einer zunächst kuriosen Idee wird eine preisgekrönte Sendung: Joko und Klaas gewinnen mit ihrem Quiz den Deutschen Fernsehpreis – und Günther Jauch gibt ein Gesundheitsupdate.
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
21.08.2025
2 min.
Tödlicher Unfall auf B 95 im Erzgebirge: Polizei nennt Details
Die beiden Fahrzeuge kollidierten zwischen Kühberg und Annaberg frontal miteinander.
Ein Frontalcrash hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 95 nahe Annaberg-Buchholz ereignet. Eine 29-Jährige kam dabei ums Leben.
Patrick Herrl, Joseph Wenzel
Mehr Artikel