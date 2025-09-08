Erneut Unfall auf Bundesstraße 95 im Erzgebirge: Drei Personen verletzt

Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Es entstand laut Polizei ein hoher Sachschaden.

Ein folgenreicher Unfall hat sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 95 zwischen Annaberg-Buchholz und Bärenstein ereignet. Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage mitteilt, wollte gegen 19.35 Uhr der 68-jährige Fahrer eines Hyundai von der Bundesstraße in einen Feldweg einbiegen. Dazu bremsten sowohl der 68-Jährige als auch die hinter ihm...