Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt im Erzgebirge sechs Objekte mit insgesamt 120.000 Euro.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt im Erzgebirge sechs Objekte mit insgesamt 120.000 Euro.
Annaberg
Erzgebirge: 120.000 Euro für Denkmalschutzprojekte gesichert
Von Holk Dohle
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz förderte 2025 sechs Objekte im Erzgebirgskreis. Für das Kulturhaus in Borstendorf etwa gab es 24.000 Euro, für eine Kirche in Pockau sogar 40.000.

Sechs denkmalgeschützte Objekte im Erzgebirgskreis sind 2025 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) mit insgesamt 120.000 Euro gefördert worden. Das teilte die Stiftung mit Sitz in Bonn mit.
