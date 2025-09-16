Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Auto ist auf der B 95 mit einem Wildschwein kollidiert.
Ein Auto ist auf der B 95 mit einem Wildschwein kollidiert. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Ein Auto ist auf der B 95 mit einem Wildschwein kollidiert.
Ein Auto ist auf der B 95 mit einem Wildschwein kollidiert. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Auto kollidiert mit Wildschwein
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall hat sich auf der B 95 zwischen Kühberg und Cunersdorf ereignet. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt.

Ein leicht verletzter Autofahrer sowie Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der Bundesstraße 95 zwischen Bärenstein und Annaberg-Buchholz ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagnachmittag berichtet, war an diesem Tag kurz nach 5.30 Uhr ein 43-Jähriger mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
2 min.
Erneut Unfall auf Bundesstraße 95 im Erzgebirge: Drei Personen verletzt
Vier Pkw waren am Sonntag an einem Unfall auf der B 95 beteiligt.
Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Es entstand laut Polizei ein hoher Sachschaden.
Joseph Wenzel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
21.08.2025
2 min.
Tödlicher Unfall auf B 95 im Erzgebirge: Polizei nennt Details
Die beiden Fahrzeuge kollidierten zwischen Kühberg und Annaberg frontal miteinander.
Ein Frontalcrash hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 95 nahe Annaberg-Buchholz ereignet. Eine 29-Jährige kam dabei ums Leben.
Patrick Herrl, Joseph Wenzel
Mehr Artikel