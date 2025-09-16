Erzgebirge: Auto kollidiert mit Wildschwein

Der Unfall hat sich auf der B 95 zwischen Kühberg und Cunersdorf ereignet. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt.

Ein leicht verletzter Autofahrer sowie Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der Bundesstraße 95 zwischen Bärenstein und Annaberg-Buchholz ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagnachmittag berichtet, war an diesem Tag kurz nach 5.30 Uhr ein 43-Jähriger mit...