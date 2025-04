Erzgebirge: Autodiebe schlagen auf Parkdeck zu

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in Oberwiesenthal einen schwarzen Ford Fuga gestohlen. Die Soko Kfz des LKA übernimmt die Ermittlungen.

In der Nacht zum Mittwoch haben bislang unbekannte Autodiebe in Oberwiesenthal zugeschlagen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch in einer Pressemeldung mitteilte, ist im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, ein auf einem Parkdeck an der Annaberger Straße abgestellter Personenkraftwagen Ford Fuga...