Erzgebirge braucht Notunterkünfte für bis zu 700 Ukrainer

Annaberg
Laut Prognose könnten im Erzgebirgskreis zum 1. März nicht einmal 50 freie Plätze für Asyl- und Schutzsuchende zur Verfügung stehen. Aber in dieser Woche sind allein 57 Ukrainer zugewiesen worden.
Es beginnt alles wieder von vorn. Nachdem sich Mitte des vorigen Jahres die Situation etwas entspannt hatte, steht der Erzgebirgskreis mit Jahresbeginn bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen offenbar vor neuen, alten Problemen: Es könnte bald keinen Platz mehr für die wöchentlich zugewiesenen Ukrainer geben. Das war...
