Erzgebirge: Bundespolizei stoppt unerlaubte Einreise

In Sehma sind zwei Fahrzeuge kontrolliert worden, die zuvor die Grenze in Bärenstein passiert hatten. Ein Insasse, ein Albaner (28), konnte keine Dokumente vorlegen, die seinen Aufenthalt legitimieren.

Die Bundespolizei hat am Donnerstag in Sehma zwei Fahrzeuge kontrolliert, die zuvor die Grenze in Bärenstein passiert hatten. Ein Kfz hatte eine deutsche, das andere eine albanische Zulassung. Bei Letzterem gab es keine Beanstandung. Im Fahrzeug mit deutscher Zulassung saßen ein Albaner (37) als Fahrer, dessen Kind (4) und ein weiterer Albaner...