Erzgebirge: Deutschlands höchst gelegene Stadt wird zum Eldorado für Wanderfreunde

Der Kurort Oberwiesenthal lädt vom 10. bis 18. Mai zur Frühjahrswanderwoche. Täglich wird eine geführte Wanderung angeboten. Zu den Wanderführern gehört auch eine Skisprunglegende. Wohin die Touren führen.

In der höchst gelegenen Stadt Deutschlands werden vom 10. bis 18. Mai die Wanderschuhe geschnürt. Die Gästeinformation des Kurorts Oberwiesenthal und die Wanderführer am Fichtelberg laden zur Frühjahrswanderwoche ein. „In diesem Zeitraum wird täglich eine geführte Wanderung angeboten“, kündigt Eventmanager Steve Görner an.