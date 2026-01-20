Erzgebirge: Dunkles Auto streift Fußgängerin

In Bärenstein kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Eine Frau wurde von einem Auto gestreift. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 29-jährige Fußgängerin ist am Montagabend in Bärenstein von einem unbekannten Pkw gestreift worden. Das Auto fuhr laut Polizei gegen 17.30 Uhr auf dem Bärenweg aus Richtung Hutweide in Richtung Feuerturmweg, als es die Frau touchierte. Die Fußgängerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des dunkel lackierten Autos...