Das Polizeirevier Annaberg ist unter der Telefonnummer 03733 880 erreichbar.
Das Polizeirevier Annaberg ist unter der Telefonnummer 03733 880 erreichbar.
Annaberg
Erzgebirge: Dunkles Auto streift Fußgängerin
Redakteur
Von Holk Dohle
In Bärenstein kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Eine Frau wurde von einem Auto gestreift. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 29-jährige Fußgängerin ist am Montagabend in Bärenstein von einem unbekannten Pkw gestreift worden. Das Auto fuhr laut Polizei gegen 17.30 Uhr auf dem Bärenweg aus Richtung Hutweide in Richtung Feuerturmweg, als es die Frau touchierte. Die Fußgängerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des dunkel lackierten Autos...
