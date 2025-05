Erzgebirge: Einbrecher stehlen Arbeitsgerät aus Firma

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in Elterlein und nahmen ein Bändergerät im Wert von rund 2800 Euro mit. Die Polizei ermittelt.

In einer Firma in Elterlein waren Einbrecher am Werk. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Samstag, 17. Mai, 0 Uhr, und Montag, 19. Mai, 4.40 Uhr. Laut Polizeibericht verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände an der Scheibenberger...