Erzgebirge: Eine Schwer- und zwei Leichtverletzte nach Unfällen

Ein Auto prallt mit einem Fahrradfahrer zusammen, ein weiteres Autos und ein Motorrad kommen von der Fahrbahn ab.

Erzgebirge. Bei drei Unfällen in der Region haben sich am 10. Juli eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, bog zunächst gegen 11.15 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Hyundai von der Straße der Einheit in Gelenau nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ab. Das Fahrzeug kollidierte dabei mit einem rechts neben ihm auf dem Gehweg fahrenden Fahrradfahrer (12). Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Gegen 18.15 Uhr war zudem ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke KTM auf der S 262 aus Richtung Bärenstein in Richtung Königswalde unterwegs. Ungefähr 150 Meter nach der Ortslage Brettmühle kam das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 700 Euro.

Der dritte Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr in Annaberg-Buchholz. Dabei fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Audi auf der B 101 in Richtung Thermalbad Wiesenbad. Ungefähr 150 Meter nach dem Ortsausgang Annaberg-Buchholz kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt die 19-Jährige schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. (bz)