Erzgebirge: Erneuerung der Trinkwasserleitungen bedingt Verkehrsbeeinträchtigung

Annaberg
Die Hauptstraße im Ortsteil Frohnau wird ab 10. September für drei Wochen voll gesperrt.
Die Hauptstraße im Ortsteil Frohnau wird ab Mittwoch, 10. September, für drei Wochen voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz mit. „Die Vollsperrung der Straße erfolgt zwischen den Hausnummern 53 und 57. Grund hierfür ist die Erneuerung der Trinkwasserleitungen“, so Stadtsprecherin Annett Flämig. Die Arbeiten sollen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.