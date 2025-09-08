Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Hauptstraße in Frohnau wird gesperrt. Grund: Erneuerung der Trinkwasserleitungen.
Die Hauptstraße in Frohnau wird gesperrt. Grund: Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Bild: Symbolfoto: Andrea Löbbecke/dpa
Die Hauptstraße in Frohnau wird gesperrt. Grund: Erneuerung der Trinkwasserleitungen.
Die Hauptstraße in Frohnau wird gesperrt. Grund: Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Bild: Symbolfoto: Andrea Löbbecke/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Erneuerung der Trinkwasserleitungen bedingt Verkehrsbeeinträchtigung
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hauptstraße im Ortsteil Frohnau wird ab 10. September für drei Wochen voll gesperrt.

Die Hauptstraße im Ortsteil Frohnau wird ab Mittwoch, 10. September, für drei Wochen voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz mit. „Die Vollsperrung der Straße erfolgt zwischen den Hausnummern 53 und 57. Grund hierfür ist die Erneuerung der Trinkwasserleitungen“, so Stadtsprecherin Annett Flämig. Die Arbeiten sollen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
08.08.2025
1 min.
Erzgebirge: Schachtabdeckungen werden ausgetauscht
Die Sehmatalstraße ist im Bereich Frohnauer Hammer vom 11. bis 15. August gesperrt.
Die Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz ist im Bereich Frohnauer Hammer vom 11. bis 15. August gesperrt.
Babette Zaumseil
28.07.2025
2 min.
Bundesstraße im Erzgebirge für eine Woche voll gesperrt
In Bärenstein wird die B 95 wegen Arbeiten an der Trinkwasserleitung gesperrt.
Mehrere Straßensperrungen sorgen in den nächsten Tagen für weitere Verkehrseinschränkungen in der Region. So ist die B 95 in der Ortslage Bärenstein vom 4. bis zum 10. August dicht.
Holk Dohle
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
19:52 Uhr
2 min.
Joko und Klaas gewinnen Fernsehpreis für ihre Spontan-Show
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Aus einer zunächst kuriosen Idee wird eine preisgekrönte Sendung: Joko und Klaas gewinnen mit ihrem Quiz den Deutschen Fernsehpreis – und Günther Jauch gibt ein Gesundheitsupdate.
Mehr Artikel