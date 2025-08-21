Erzgebirge: Grundschüler erleben „Natur zum Anfassen“

Annaberg
Das Umweltbildungsprojekt zweier Energieversorger findet zum 16. Mal statt. Es beteiligen sich fast 200 Schulklassen.
Das Umweltbildungsprojekt „Natur zum Anfassen“ der Energieversorger Envia M und Mitgas ist in seine 16. Auflage gegangen. 194 zweite bis sechste Schulklassen haben sich auf 15 Naturhöfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg angemeldet, heißt es in einer Mitteilung. In dieser Woche etwa besuchte die zweite Klasse der Grundschule...
