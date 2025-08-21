Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Tim Buchau vom Naturschutzzentrum Erzgebirge in Dörfel zeigt Erwin das Frauenhaarmoos.
Tim Buchau vom Naturschutzzentrum Erzgebirge in Dörfel zeigt Erwin das Frauenhaarmoos. Bild: Mandy Werner
Annaberg
Erzgebirge: Grundschüler erleben „Natur zum Anfassen“
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Das Umweltbildungsprojekt zweier Energieversorger findet zum 16. Mal statt. Es beteiligen sich fast 200 Schulklassen.

Das Umweltbildungsprojekt „Natur zum Anfassen“ der Energieversorger Envia M und Mitgas ist in seine 16. Auflage gegangen. 194 zweite bis sechste Schulklassen haben sich auf 15 Naturhöfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg angemeldet, heißt es in einer Mitteilung. In dieser Woche etwa besuchte die zweite Klasse der Grundschule...
