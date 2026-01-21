Erzgebirge: Havarie an Trinkwasserleitung und Baumfällarbeiten führen zu Straßensperrungen

Annaberg
Die Turnvater-Jahn-Straße in Frohnau wird wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Die Umleitung betrifft auch den Nahverkehr. In Sehma ist die Schlettauer Straße dicht.
Nach einer Havarie an einer Trinkwasserleitung kommt es vom 26. bis 30. Januar zu einer Vollsperrung der Turnvater-Jahn-Straße in Frohnau. Wie die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz mitteilt, betrifft die Sperrung den Abschnitt zwischen der Seniorenpflegeeinrichtung am Schottenberg und der Turnvater-Jahn-Straße 1. Die RVE leitet den öffentlichen...
