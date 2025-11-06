Erzgebirge: In dieser Stadt werden Straßen gesperrt

Annaberg
Auf Einschränkungen müssen sich Verkehrsteilnehmer in Buchholz einstellen. Wegen Arbeiten an Gasleitungen und dem Austausch eines Stromkabels kommt es zu Sperrungen.
Auf Einschränkungen müssen sich Verkehrsteilnehmer in Buchholz einstellen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Wegen Arbeiten an Gasleitungen wird die Katharinenstraße, Höhe Hausnummer 18, bis 11. November voll gesperrt. Im Anschluss folgt vom 11. bis 14. November eine Vollsperrung der Schlettauer Straße im Bereich der Hausnummer 45. Zudem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.