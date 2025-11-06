Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Ortsteil Buchholz stehen Arbeiten an Gasleitungen und an einem Stromkabel an.
Im Ortsteil Buchholz stehen Arbeiten an Gasleitungen und an einem Stromkabel an.
Annaberg
Erzgebirge: In dieser Stadt werden Straßen gesperrt
Redakteur
Von Holk Dohle
Auf Einschränkungen müssen sich Verkehrsteilnehmer in Buchholz einstellen. Wegen Arbeiten an Gasleitungen und dem Austausch eines Stromkabels kommt es zu Sperrungen.

Auf Einschränkungen müssen sich Verkehrsteilnehmer in Buchholz einstellen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Wegen Arbeiten an Gasleitungen wird die Katharinenstraße, Höhe Hausnummer 18, bis 11. November voll gesperrt. Im Anschluss folgt vom 11. bis 14. November eine Vollsperrung der Schlettauer Straße im Bereich der Hausnummer 45. Zudem...
