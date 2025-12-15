Erzgebirge: Innenstadtring in Annaberg bleibt über Wintermonate gesperrt

Die Bahnhofstraße sollte eigentlich in den Wintermonaten zwischenzeitlich wieder befahrbar sein. Doch daraus wird nichts. Auch die halbseitige Sperrung der angrenzenden Wilischstraße bleibt noch monatelang bestehen.

Nun also doch: Der Innenstadtring in Annaberg-Buchholz bleibt auch über die Wintermonate gesperrt. Lange hat die Stadt gehofft, die Bahnhofstraße zwischenzeitlich für den Verkehr freizugeben, bevor nächstes Jahr im Frühjahr der grundhafte Ausbau der wichtigen Verkehrsverbindung planmäßig fortgesetzt wird. Auch die Einschränkungen auf der... Nun also doch: Der Innenstadtring in Annaberg-Buchholz bleibt auch über die Wintermonate gesperrt. Lange hat die Stadt gehofft, die Bahnhofstraße zwischenzeitlich für den Verkehr freizugeben, bevor nächstes Jahr im Frühjahr der grundhafte Ausbau der wichtigen Verkehrsverbindung planmäßig fortgesetzt wird. Auch die Einschränkungen auf der...