Erzgebirge: Kinder auf den Spuren der Vergangenheit

Schloss Schlettau bietet am 9. August eine Zeitreise für Ferienkinder.

„Der Vergangenheit auf der Spur – Archäologie für Kinder“ nennt sich ein Ferienangebot, das am 9. August ab 14 Uhr im Schloss Schlettau stattfindet. Geleitet wird es von dem Archäologen Dr. Martin Straßburger. Nach einer Einführung in die Archäologie begeben sich die Teilnehmer auf eine Zeitreise und werden selbst Altertumsforscher....