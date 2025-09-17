Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei wurde am Dienstagabend nach Sehmatal gerufen.
Die Polizei wurde am Dienstagabend nach Sehmatal gerufen. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Kleintransporter weicht Fuchs aus und fährt an Baum
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Der Fahrer zog sich bei dem Unfall in Sehmatal leichte Verletzungen zu.

Am späten Dienstagabend war ein 47-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in Sehmatal auf der S 266 aus Richtung Sehma in die Richtung nach Cunersdorf unterwegs, als ein Fuchs auf Nahrungssuche seinen Weg kreuzte. Der Fahrer des VW-Kleintransporters reagierte, um das Tier nicht zu verletzen, und wich nach rechts aus. Dabei kam der Transporter aber...
15:06 Uhr
1 min.
Unfall in Wolkenstein mit 1,24 Promille
Die Polizei wurde Dienstagnacht nach Wolkenstein gerufen.
Ein Seat prallte auf einen stehenden VW-Transporter. Der Fahrer war offensichtlich alkoholisiert.
Stephan Lorenz
15:36 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Auto kollidiert mit Wildschwein
Ein Auto ist auf der B 95 mit einem Wildschwein kollidiert.
Der Unfall hat sich auf der B 95 zwischen Kühberg und Cunersdorf ereignet. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt.
Babette Zaumseil
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
Mehr Artikel