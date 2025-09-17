Erzgebirge: Kleintransporter weicht Fuchs aus und fährt an Baum

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall in Sehmatal leichte Verletzungen zu.

Am späten Dienstagabend war ein 47-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in Sehmatal auf der S 266 aus Richtung Sehma in die Richtung nach Cunersdorf unterwegs, als ein Fuchs auf Nahrungssuche seinen Weg kreuzte. Der Fahrer des VW-Kleintransporters reagierte, um das Tier nicht zu verletzen, und wich nach rechts aus. Dabei kam der Transporter aber...