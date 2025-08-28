Erzgebirge: Mann in Reisebustoilette eingeklemmt – Feuerwehr befreit ihn

Auf dem Parkplatz am Frohnauer Hammer ist es am Dienstag zu einem ungewöhnlichen Hilfseinsatz gekommen. Drei Feuerwehrmänner und eine Bandschlinge halfen einem Fahrgast aus seiner misslichen Lage.

Am Dienstagnachmittag ist die Freiwillige Feuerwehr Frohnau zu einem Reisebus auf dem Parkplatz am Frohnauer Hammer gerufen worden. Ein älterer Mann habe sich auf der Toilette des Busses eingeklemmt, berichtet der stellvertretende Wehrleiter Marcel Bitterlich. Er war Teil eines neunköpfigen Teams, das daraufhin mit zwei Fahrzeugen ausrückte.