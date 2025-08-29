Erzgebirge: Millionen unbezahlte Überstunden geleistet

3,6 Millionen Überstunden im Erzgebirgskreis, viele ohne Vergütung. Das geht aus dem „Arbeitszeit-Monitor“ hervor. Die Zukunft der Arbeitszeitgestaltung könnte noch mehr abverlangen, warnt die Gewerkschaft NGG.

