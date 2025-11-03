Erzgebirge: Mitfahrbänke sollen Mobilität verbessern

Auf Initiative des Ortschaftsrates von Geyersdorf sind zwei Mitfahrbänke in der Kreisstadt entstanden. Eine Lösung für ein bislang nicht an den öffentlichen Nahverkehr angebundenes Wohngebiet.

Mit einer kreativen Idee will der Ortschaftsrat Geyersdorf für mehr Mobilität sorgen. Zwei neue Mitfahrbänke bieten den Bewohnern der Pöhlbergsiedlung ab sofort eine Möglichkeit, zwischen dem Wohngebiet und dem Stadtzentrum von Annaberg-Buchholz zu pendeln.