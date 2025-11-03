Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Mitfahrbänke sollen den Bewohnern die Möglichkeit bieten, ins Stadtzentrum von Annaberg-Buchholz zu pendeln.
Die Mitfahrbänke sollen den Bewohnern die Möglichkeit bieten, ins Stadtzentrum von Annaberg-Buchholz zu pendeln. Bild: Annett Flämig
Die Mitfahrbänke sollen den Bewohnern die Möglichkeit bieten, ins Stadtzentrum von Annaberg-Buchholz zu pendeln.
Die Mitfahrbänke sollen den Bewohnern die Möglichkeit bieten, ins Stadtzentrum von Annaberg-Buchholz zu pendeln. Bild: Annett Flämig
Annaberg
Erzgebirge: Mitfahrbänke sollen Mobilität verbessern
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Initiative des Ortschaftsrates von Geyersdorf sind zwei Mitfahrbänke in der Kreisstadt entstanden. Eine Lösung für ein bislang nicht an den öffentlichen Nahverkehr angebundenes Wohngebiet.

Mit einer kreativen Idee will der Ortschaftsrat Geyersdorf für mehr Mobilität sorgen. Zwei neue Mitfahrbänke bieten den Bewohnern der Pöhlbergsiedlung ab sofort eine Möglichkeit, zwischen dem Wohngebiet und dem Stadtzentrum von Annaberg-Buchholz zu pendeln.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
21.10.2025
2 min.
Discounter plant Umbau im Erzgebirge
Der Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll umgebaut werden.
Lidl beabsichtigt, seinen Markt in Annaberg-Buchholz umzubauen. Am Donnerstag werden die Pläne öffentlich präsentiert. Ein anderes Thema im Stadtrat ist vorerst vom Tisch.
Patrick Herrl
31.10.2025
2 min.
Brennpunkt Plattenbaugebiet: Stadtrat im Erzgebirge soll über Konzept entscheiden
Für das Wohngebiet Barbara-Uthmann-Ring und das angrenzende Adam-Ries-Gebiet soll der Stadtrat von Annaberg-Buchholz ein Entwicklungskonzept beschließen.
Wie können die Wohngebiete Barbara-Uthmann-Ring und Adam-Ries-Gebiet attraktiver gestaltet werden? Darüber soll der Stadtrat von Annaberg-Buchholz in einer Sondersitzung debattieren. Auch für die Bürgerversammlung steht ein neuer Termin.
Patrick Herrl
Mehr Artikel