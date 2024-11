Erzgebirge: Mutmaßlicher Einbrecher nach Flucht gestellt

In der Nacht von Freitag zu Samstag ist in ein Geschäft in Herold eingebrochen worden. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Nach einem Einbruch in ein Geschäft an der Drebacher Straße in Herold hat die Polizei einen Tatverdächtigen gestellt – auch dank eines Zeugen. Dieser wurde in der Nacht von Freitag zum Samstag gegen 0.50 Uhr durch den Scheibeneinschlag auf den Einbruch aufmerksam und sprach die zwei Täter an. Daraufhin flüchteten sie auf Fahrrädern und...