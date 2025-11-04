Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Erzgebirge: Nach erfolgreicher Ausbildung am Landratsamt werden Absolventen verabschiedet

Für die Absolventen von Studium und Lehre im Landratsamt gab es nach Abschluss ihrer Ausbildung eine feierliche Verabschiedung.
Für die Absolventen von Studium und Lehre im Landratsamt gab es nach Abschluss ihrer Ausbildung eine feierliche Verabschiedung. Bild: Ronny Küttner
Für die Absolventen von Studium und Lehre im Landratsamt gab es nach Abschluss ihrer Ausbildung eine feierliche Verabschiedung.
Für die Absolventen von Studium und Lehre im Landratsamt gab es nach Abschluss ihrer Ausbildung eine feierliche Verabschiedung. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Erzgebirge: Nach erfolgreicher Ausbildung am Landratsamt werden Absolventen verabschiedet
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

18 Absolventen haben in diesem Jahr eine Ausbildung oder ein Studium im Landratsamt Erzgebirgskreis abgeschlossen. Ihr Abschied und gleichzeitiger Start ins Berufsleben wurde von einer Feier begleitet.

Für insgesamt 18 Absolventinnen und Absolventen einer Ausbildung oder eines Studiums am Landratsamt des Erzgebirgskreises stand Ende Oktober der Start in eine neue Phase ihres Lebens an. Dieser Übergang wurde von einer feierlichen Verabschiedung begleitet. Anke Hamann, Beigeordnete des Erzgebirgskreises, übernahm in Vertretung des Landrats Rico...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
3 min.
Absolventen verabschiedet – Plauener Hochschule startet mit zwei neuen Studiengängen ins nächste Semester
Feierliche Exmatrikulation am Montag im Vogtlandtheater.
100 junge Menschen sind am Montag feierlich exmatrikuliert worden. Während für sie nun das Berufsleben beginnt, legen andere mit einem Studium in Plauen erst los. Für sie hat die Hochschule ab 1. Oktober Neues zu bieten.
Nancy Dietrich
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
02.09.2025
1 min.
Erzgebirge: Azubis und Studierende starten im Landratsamt
Landrat Rico Anton (hinten rechts) und der Beigeordnete Peter Leichsenring (hinten links) haben die neuen Azubis und Studenten im Landratsamt begrüßt.
19 junge Menschen habe ihre Ausbildung beim Landratsamt Erzgebirgskreis begonnen.
Babette Zaumseil
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel