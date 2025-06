Erzgebirge: Nach Schlägerei mit Schreckschusswaffe bedroht

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Behördengebäude in Annaberg-Buchholz holte ein Beteiligter eine Schreckschusswaffe aus dem Auto. Das ist passiert.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer anschließenden Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe ist es am Montagmittag in Annaberg-Buchholz gekommen. Laut Polizei waren die beiden Männer, 41 und 39 Jahre alt, gegen 11.10 Uhr vor einem Behördengebäude in der Paulus-Jenisius-Straße in einen Streit geraten....