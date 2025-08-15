Erzgebirge: Polizei zieht Radfahrer mit 2,5 Promille aus dem Verkehr

Stark betrunken ist ein Mann auf seinem Fahrrad in Annaberg-Buchholz Schlangenlinien gefahren, als die Polizei ihn stoppte.
Das mit der Maßgabe, an heißen Tagen viel zu trinken, hat ein 58-Jähriger in Annaberg-Buchholz in der Nacht zu Freitag offenbar gründlich missverstanden. Oder er hat den wichtigen Nebensatz „Möglichst Alkoholfreies“ geflissentlich ignoriert. Laut Polizei fiel der Mann einer Polizeistreife gegen 0.10 Uhr in der Adam-Ries-Straße auf, als er in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin hielten die Beamten den Mann an und unterzogen ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 2,52 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (kru)