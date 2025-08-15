Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Atemalkoholtest ergab bei einem Radfahrer in Annaberg einen Wert von 2,5 Promille.
Ein Atemalkoholtest ergab bei einem Radfahrer in Annaberg einen Wert von 2,5 Promille. Bild: Sina Schuldt/dpa
Ein Atemalkoholtest ergab bei einem Radfahrer in Annaberg einen Wert von 2,5 Promille.
Ein Atemalkoholtest ergab bei einem Radfahrer in Annaberg einen Wert von 2,5 Promille. Bild: Sina Schuldt/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Polizei zieht Radfahrer mit 2,5 Promille aus dem Verkehr
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stark betrunken ist ein Mann auf seinem Fahrrad in Annaberg-Buchholz Schlangenlinien gefahren, als die Polizei ihn stoppte.

Annaberg-Buchholz.

Das mit der Maßgabe, an heißen Tagen viel zu trinken, hat ein 58-Jähriger in Annaberg-Buchholz in der Nacht zu Freitag offenbar gründlich missverstanden. Oder er hat den wichtigen Nebensatz „Möglichst Alkoholfreies“ geflissentlich ignoriert. Laut Polizei fiel der Mann einer Polizeistreife gegen 0.10 Uhr in der Adam-Ries-Straße auf, als er in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin hielten die Beamten den Mann an und unterzogen ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 2,52 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.07.2025
1 min.
Erzgebirge: Radfahrer gerät mit 2,38 Promille in Polizeikontrolle
In Zschopau stoppte die Polizei einen alkoholisierten Radfahrer.
Der 45-Jährige war der Polizei in Zschopau aufgefallen, weil er auf dem Fußweg fuhr. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr.
Holk Dohle
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
29.07.2025
1 min.
Erzgebirge: Kontrolle endet mit Anzeige
Der Atemalkoholtest bei einem 53-Jährigen ergab 1,42 Promille.
Der Atemalkoholtest bei einem 53-Jährigen in Dörfel ergab 1,42 Promille.
Babette Zaumseil
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel