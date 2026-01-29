MENÜ
  • „Erzgebirge querdurch“: Jöhstädter rufen zur Neuauflage der traditionellen (Ski)-Wanderung

Michael Gürtler hielt als früherer Organisator Ersatz-Skispitzen bereit.
Michael Gürtler hielt als früherer Organisator Ersatz-Skispitzen bereit. Bild: Christof Heyden
Annaberg
„Erzgebirge querdurch“: Jöhstädter rufen zur Neuauflage der traditionellen (Ski)-Wanderung
Von Christof Heyden
Bei jedem Wetter: Am Sonntag startet die 44. Auflage der Erlebnistour durchs Preßnitztal. Ob auf Skier oder Schusters Rappen – es geht über eine Neun-Kilometer-Distanz.

Die Jöhstädter Vereine rufen mit der Stadtverwaltung auch 2026 zum sportlich-geselligen Jahresauftakt. Mit „Erzgebirge querdurch“ laden sie für Sonntag zur 44. Winterwanderung ein. „Die Prognosen stellen in Aussicht, neben dem Fußmarsch auch per Skier die Tour zu absolvieren“, sagt Bürgermeister André Zinn.
16.01.2026
22.01.2026
28.01.2026
28.01.2026
