Erzgebirge: Rassegeflügel und Kaninchen zu sehen

Der Arnsfelder Verein veranstaltet seine Ortsschau.

Der Rassegeflügel- und Kaninchenzüchterverein Arnsfeld S 619 – gegründet im Jahr 1881 – veranstaltet im Zeitraum vom 9. bis 11. Januar seine Ortsschau. Sie findet im Dorfgemeinschaftshaus (Turnhalle) statt, ist einer Ankündigung der Interessengemeinschaft zu entnehmen. Es werden 5 Enten, 56 Hühner, 42 Zwerghühner, 231 Tauben und 116...