Erzgebirge: Schorler Bergsänger laden zu besonderem Chorkonzert ein

Die Schorler Bergsänger gastieren in der Philipp-Melanchthon-Kirche in Hammerunterwiesenthal. Das Ensemble will den Männerchorgesang im Erzgebirge neu beleben.

Zu einem besonderen Chorkonzert laden die Schorler Bergsänger für Samstag, 21. Juni, 17 Uhr in die Philipp-Melanchthon-Kirche in Hammerunterwiesenthal ein. Das Konzert unter der Leitung von Kantor Frank Thiemer soll die Restaurierung der Jehmlich-Orgel in der Kirche unterstützen. „Insgesamt 25.000 Euro wird die Instandsetzung des...