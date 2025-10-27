Erzgebirge: Schwammesupp zur leckersten Suppe gekürt

Beim beliebten Suppenkochwettbewerb anlässlich der Neudorfer Kirmes haben Hobbyköche 15 Kreationen eingereicht. In diesem Jahr waren auch Profis in einer eigenen Kategorie gefragt.

Wer kocht die leckerste Suppe im Erzgebirge? Diese Frage wurde am Sonntag zur Neudorfer Kirmes beantwortet. 15 Suppen waren zu dem bekannten Suppenkochwettbewerb im örtlichen „Kaiserhof“ eingereicht worden. Die Hobbyköche kamen vor allem aus Neudorf, aber auch aus Gelenau, Mildenau und sogar Auerswalde. Die Wettbewerbsbeiträge hatten...