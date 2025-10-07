Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück

Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.

Er ist eines der bekanntesten Gesichter des kommunalen Energieversorgers in der Kreisstadt. Nun steht fest: Udo Moritz legt seine Führungsämter nieder und verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz. Das hat die Geschäftsleitung des Unternehmens in einer Mitteilung erklärt. Damit verliert der Energieversorger zugleich seine Doppelspitze.