Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Von Patrick Herrl
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.

Er ist eines der bekanntesten Gesichter des kommunalen Energieversorgers in der Kreisstadt. Nun steht fest: Udo Moritz legt seine Führungsämter nieder und verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz. Das hat die Geschäftsleitung des Unternehmens in einer Mitteilung erklärt. Damit verliert der Energieversorger zugleich seine Doppelspitze.
