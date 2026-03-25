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In der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz startet wieder der Badebetrieb.
In der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz startet wieder der Badebetrieb. Foto: Sebastian Paul/Archiv
In der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz startet wieder der Badebetrieb.
In der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz startet wieder der Badebetrieb. Foto: Sebastian Paul/Archiv
Annaberg
Nach Havarie: Schwimmhalle im Erzgebirge öffnet wieder
Redakteur
Von Patrick Herrl
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Aus einem Schließtag sind fast zwei Monate geworden. Nun wird in der „Atlantis“-Schwimmhalle in Annaberg-Buchholz der Badebetrieb wieder aufgenommen.

Das Warten hat ein Ende. In der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz startet wieder der Badebetrieb. Ab diesen Donnerstag hat das Schwimmbad zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet, teilen die Stadtwerke als Betreiber mit. Damit endet eine fast zweimonatige Schließzeit.
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