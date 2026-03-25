Nach Havarie: Schwimmhalle im Erzgebirge öffnet wieder

Aus einem Schließtag sind fast zwei Monate geworden. Nun wird in der „Atlantis“-Schwimmhalle in Annaberg-Buchholz der Badebetrieb wieder aufgenommen.

Das Warten hat ein Ende. In der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz startet wieder der Badebetrieb. Ab diesen Donnerstag hat das Schwimmbad zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet, teilen die Stadtwerke als Betreiber mit. Damit endet eine fast zweimonatige Schließzeit. Das Warten hat ein Ende. In der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz startet wieder der Badebetrieb. Ab diesen Donnerstag hat das Schwimmbad zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet, teilen die Stadtwerke als Betreiber mit. Damit endet eine fast zweimonatige Schließzeit.