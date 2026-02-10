Kostendruck im Erzgebirge: Stadtwerke kürzen Öffnungszeiten in Schwimmhalle und Sauna

In der Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz kommt es bald zu Einschränkungen. Der Betreiber spricht von hohen Verlusten aufgrund steigender Kosten. Warum eine Modernisierung zwingend notwendig ist.

Aufgrund einer technischen Störung ist die Schwimmhalle „Atlantis" in Annaberg-Buchholz am Dienstag geschlossen geblieben. Den Schließtag meldete der Betreiber auf seiner Internetseite. Doch die Stadtwerke Annaberg sehen sich sogar zu langfristigen Einschränkungen gezwungen. Im Bad, im Saunabereich und im Restaurant werden die...